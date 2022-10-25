الاعرجي يدعو الدول الى سحب رعاياها من مخيم الهول.

جدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، تحذيراته من أن مخيم الهول السوري أصبح مركزاً لتخريج الارهابين وتنامي الافكار المتشددة، داعياً دول العالم الى ضرورة سحب رعاياها من هناك سريعاً.

وقال الأعرجي، في بيان على هامش استقباله السفير الألماني في بغداد، مارتن بيغر إن "العراق مستمر بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، للمضي بإنهاء ملف مخيم الهول"، مشددا على أن "العراق يشجع جميع الدول على سحب رعاياها من هذا المخيم، لكونه أصبح مركزا لتخريج الإرهابيين وتنامي الأفكار المتشددة،".

واعتبر أن "خطوة ألمانيا في سحب رعاياها من المخيم ستشجع باقي الدول على سحب رعاياها".

وأشار الأعرجي، إلى أن "العراق يسعى لإنهاء ملف النازحين، خصوصا أهالي سنجار، وأن الحكومة الجديدة ستدعم هذا التوجه، للتشجيع على دعم إعادة البناء والإعمار".

من جانبه أكد السفير الألماني، أن "هناك اهتماما من المجتمع الدولي، لدعم إستراتيجية العراق في ملف مخيم الهول"، مبينا أن "المانيا قد أعادت حتى الآن (150) من النساء والأطفال من مخيم الهول السوري".

وشهد اللقاء، "استعراض العلاقات الثنائية بين العراق وألمانيا وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، فضلا عن بحث تعزيز التعاون والشراكة في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب بحث تطورات الحرب الروسية الأوكرانية".