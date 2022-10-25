النائب رفيق الصالحي : منع سفر جميع الاسماء التي وردت في قضية اموال الضريبة وفتح تحقيق شامل يخص حكومة الكاظمي

اكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، اليوم الثلاثاء، اصدار منع سفر لجميع الاسماء المتورطة في سرقة القرن لحين انتهاء التحقيق، مضيفا انه تم فتح تحقيق شامل منذ تسلم حكومة الكاظمي ولغاية الان.

وقال الصالحي في حديث لـ /المعلومة/، إنه "تم اصدار منع سفر لجميع الاسماء وعناصر الشبكة التي تقف خلف سرقة القرن من امانات الضرائب في مصرف الرافدين لحين انتهاء التحقيق".

واضاف، انه "تم فتح تحقيق شامل في جميع الاموال المهدورة والمسروقة منذ تولي حكومة تصريف الاعمال الحالية برئاسة الكاظمي ولغاية الان".

وتابع، أنه "تم منع سفر جميع المدراء العامين والدرجات الخاصة في حكومة الكاظمي من السفر"، مشيرا الى ان "جميع اللجان النيابية حاليا تتابع من اجل الكشف عن المتلبسين والاعلان عنهم بالأسماء لمحاسبتهم على هذه السرقة".

وكانت قوة أمنية خاصة قد القت القبض يوم امس على المتهم الرئيس في سرقة القرن التي بلغت اكثر من ملياري دولار ونصف اثناء محاولة الهروب في طائرته الخاصة من مطار بغداد بعد المعلومات التي نشرها النائب المستقل مصطفى سند