الإعدام بحق المجرم كفاح الكريطي بعد ثبوت تهمة قتله لاحد ناشطي الديوانية

أصدرت محكمة جنايات القادسية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالاعدام بحق المجرم (كفاح صباح عبد المهدي الكريطي) المتهم بقتل الناشط (ثائر كريم رياح) في المحافظة.

وذكرت المحكمة في وثيقة "بتاريخ ىهذا اليوم الموافق 25/10/2022 تم حسم القضية المرقمة 599/ج/2021 والخاصة بالمجنى عليه (ثائر كريم رياح) الملقب (ثائر الطيب) والمشتكي (علي حمزة ابراهيم) والمتهم فيها هو (كفاح صباح عبد المهدي الكريطي)".

واضافت: "تم الحكم فيها بايقاع عقوبة الاعدام بحق المجرم (كفاح صباح عبد المهدي الكريطي) استناداً لاحكام المادة (الرابعة/1) من قانون مكافحة الارهاب وبدلالة المادة (الثانية/1 و7 ) منه والمواد (47، 48 ،49) من قانون العقوبات".

يذكر ان الكريطي كان احد قياديي التيار الصدري في ذلك الوقت قبل يقوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتبرأ منه بعد ثبوت التهمة عليه

ودائما ما يقوم التيار الصدري بهذا الامر حيث يقوم قيادييه واعضائه باعمال قتل واختطاف بعدها يتم التبرا منهم