السوداني يبحث مع نظيره الاردني تعزيز العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة

شدد رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، الاثنين، على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاردن.

وقال السوداني في بيان على هامش اتصال مع رئيس وزراء الاردن بشر الخصاونة إن "الحكومة المقبلة عازمة على بناء شراكة فعالة مع المحيطين العربي والاقليمي لما فيه مصلحة الشعب العراقي وباقي شعوب المنطقة".

وجرى خلال الإتصال "التأكيد على استدامة العلاقات الاستراتيجية والتعاون بين البلدين".

وهنأ الخصاونة السوداني تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة"، وأعرب عن "تمنياته بنجاحها في إدارة الدولة للمرحلة المقبلة".