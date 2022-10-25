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خلال لقاءه بالشيخ الخزعلي .... ألمانيا تعلن حرصها على نجاح تشكيل حكومة السوداني


أكد السفير الالماني في العراق مارتن بيفر، الاثنين،  أن بلاده تحرص على ضمان نجاح حكومة المكلف محمد شياع السوداني.

وذكر بيان لمكتب زعيم حركة أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي  إن الأخير "بحث في لقاء مع السفير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها خصوصاً بعد إكمال تشكيل الحكومة في الأيام القليلة القادمة ".

ونقل السفير "بيفر"، "حرص الحكومة الألمانية على نجاح تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وإستعدادها للتعاون التام معها في كل المجالات".

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