الرئيس الايراني: العراق القوي والمستقل سيكون مؤثراً في تحقيق أمن المنطقة

أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، الاثنين، أن وجود عراق مستقل وقوي من شأنه أن يؤثر في تحقيق أمن المنطقة.

وقال رئيسي في برقية تهنئة الى رئيس الجمهورية عبد الرشيد لطيف، إن "العلاقات الأخوية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية العراق لا تنحصر بالحدود الجغرافية أو بعلاقات الحكومتين وإنما تنبعث من عمق حضاري وثقافي وشعبي جذورها في التاريخ".

وأضاف، :"نحن نبذل كافة جهودنا لتعزيز وتعميق وتطوير التعاون بيننا عبر التقارب والتعاون بين البلدين الشقيقين"، مؤكدا أن ".العراق المزدهر والمستقل والقوي ومن خلال لعب دور إيجابي وبنّاء سيكون مؤثراً في تحقيق أمن المنطقة".

وأوضح أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما دعمت العملية السياسية المبنية على أصوات الشعب في جمهورية العراق ولن تدخر جهداً في سبيل تعزيز أواصر الأخوة للبلدين".

وختم :"إنني إذ أتمنى الموفقية للحكومة الجديدة في تحقيق ازدهار العراق وتطويره، آمل أن تتعمق العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر".