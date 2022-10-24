بالصور على حرامي الترليونات بعد اعتقاله

ذكرت مصادر مطلعة، الاثنين، ان المدعو نور زهير المتورط بسرقة التريليونات يعد احد الأطراف المقربة من رئيس الحكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ويمتلك عدة عقارات في بغداد والبصرة.

وذكر المصدر ان "الشخص المذكور هو ضابط في المخابرات العراقية يسكن بغداد المنصور منطقة الداودي، وسكن سابقا في محافظة البصرة".

وأضاف ان "السابق يعد احد الأصدقاء المقربين لرئيس الحكومة المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، وقد تمت عملية السرقة لـ ٣.٧ ترليون دينار بمساعدة الكاظمي والنائب السابق هيثم الجبوري مع ١٦ شخصا اخر".

وبين ان "نور زهير كان قد تخرج من الكلية العسكرية الرابعة وتم اعادته للخدمة عام ٢٠١٦". ولفت الى ان "الشخص السارق يمتلك شركة إضافة الى 20 بيت في بغداد المنصور فضلا عن 6 منازل في البصرة".