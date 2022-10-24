برلماني يكشف أخر تطورات سرقة القرن

اكد عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم، اليوم الاثنين، أن جميع اللجان التي شكلت للتحقيق في سرقة التريليونات وصلت إلى مراحل متقدمة في التحقيق، مضيفا أنه سيتم أرجاع الأموال التي سرقت إلى الخزينة المركزية.

وقال سالم في حديث لـ /المعلومة/، إنه "تم تشكيل لجان خاصة من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والمالية النيابية والعمل متواصل للكشف عن المتورطين في فضيحة سرقة الضرائب"، مبينا أن "الأموال التي تمت سرقتها ستعود إلى الخزينة المركزية بعد إكمال الإجراءات في المحاكم الدولية المختصة".

وأضاف، أن "اللجان الإدارية التي تم تشكيلها ستعمل على سلك الطرق الإدارية من أجل إرجاع الأموال التي سرقت وهربت إلى خارج العراق".

وكان النائب المستقل باسم خشان قد تحدث في تصريح سابق لـ/ المعلومة /، إن "قضية سرقة 2,5 مليار دولار من مصرف الرافدين تعد من اكبر السرقات, الا انها مكشوفة وواضحة"، متهما اللجنة النيابية في الدورة الماضية بـ"التورط بعملية السرقة التي تمت من جهات محددة كما أشار اليها التقرير الخاص بالقضية"