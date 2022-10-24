الصحة تصدر تحذيراً يخص الكسوف غداً

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تحذيرا من النظر مباشرة لكسوف الشمس غداً، فيما أوصت باستخدام النظارات الخاصة حصرا وليس النظارات الشمسية او نظارات اللحام او الرقائق الشعاعية او غيرها من الوسائل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان إن "وزارة الصحة تحذر المواطنين من النظر للشمس خلال فترة الكسوف غداً بشكل مباشر".

وأضاف إن "الوزارة توصي المواطنين بعدم استخدام النظارات والفلاتر الاعتيادية حفاظاً على سلامة عيونهم لان الكسوف يؤثر عليها ".

ويتوقع أن يشهد العراق غداً الثلاثاء، كسوفاً للشمس، فيما توقع مختصون أن يبدأ في بغداد بعد الساعة 1 ظهراً ويستمر للثالثة والنصف.