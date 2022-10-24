وزير الداخلية يعلن اعتقال نور زهير جاسم احد السراق الكبار المتورطين بقضية الامانات الضريبية

أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الاثنين، عن اعتقال مطلوب في مطار بغداد الدولي، فيما أعرب عن شكره للقضاء.

وقال الغانمي في بيان، إن "العراق أمانة في أعناقنا ولن نسمح بسرقة أمواله او التهاون في أي شيء يمس أمنه، وعليه وجهنا قوة خاصة من أبطال وزارة الداخلية بإلقاء القبض على (نور زهير جاسم) في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد بطائرة خاصة".

واعرب وزير الداخلية عن شكره "جهود القضاء العراقي العادل الذي أصدر الموافقات اللازمة لإنجاز هذه المهمة".

وشهدت الأيام الماضية، الكشف عن سرقة أمانات ضريبية مُودعة في مصرف الرافدين تبلغ (3.7) ترليونات دينار عراقي، بحسب وثائق وتصريحات لأعضاء في مجلس النواب.