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رئيس الجمهورية يتلقى دعوة رسمية من مصر لحضور قمة قادة العالم


تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضور قمة قادة العالم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ب‍بغداد، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق وليد محمد إسماعيل".

وأضاف البيان، ان "السفير المصري سلّم رئيس الجمهورية رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في قمة قادة العالم التي ستعقد في شرم الشيخ في دورتها (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ".

وفي رسالته، أكّد الرئيس المصري "أهمية تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض لتطبيق أهداف اتفاق باريس"، مضيفاً أن "تغير المناخ يعتبر التحدي الأصعب الذي يواجهه العالم حالياً، وهو ما يتطلب تكاتف جهود الدول جميعاً لتمكين الدول النامية من القيام بدورها في هذا المجال".

وأشاد الرئيس السيسي بـ"جهود العراق في ملف تغير المناخ"، داعياً إلى "التنسيق والعمل المشترك بين البلدين ودعم جهود مصر الهادفة إلى الوصول لنتائج شاملة وطموحة تصب في مصلحة دول المنطقة وشعوبها وتعزز المساعي العالمية لمواجهة تغير المناخ".

من جانبه، أعرب رئيس الجمهورية عن "عميق شكره وامتنانه للدعوة، محملاً السفير المصري تحياته الخالصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشيراً إلى عمق العلاقات التأريخية مع جمهورية مصر العربية وأهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي البنّاء على مختلف الصعد تحقيقاً لتطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والرفاه".

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