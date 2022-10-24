القبض على 5 متهمين بـ"الدكة العشائرية" في بغداد

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، القاء القبض على خمسة متهمين بالإرهاب لقيامهم بالدكة العشائرية في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان أن "مفارزنا تمكنت من القاء القبض على خمسة متهمين لقيامهم ( بالدكة العشائرية ) ضمن منطقة السيدية في بغداد"، مبينة أن "عملية القبض تمت بعد أن استخبرت احدى المفارز حول تعرض أحدى الدور السكنية لإطلاق عيارات النار من خمسة أشخاص".

وأضافت، أنه "تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد التحري وجمع المعلومات تم القبض على المتهمين"، مؤكدة أن "الأوراق التحقيقية عرضت أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة ٤ من قانون مكافحة الإرهاب لينالوا جزاءهم العادل".