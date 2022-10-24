الإعدام لمجرم استهدف الزوار بسيارة مفخخة في بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاثنين، حكما بالاعدام بحق مجرم عن جريمة تفجير سيارة مفخخة استهدفت زوار الامام موسى الكاظم عليه السلام في منطقة الدورة.

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان أن "المجرم اقدم على تفجير سيارة مفخخة في منطقة الدورة استهدفت مواطنين اثناء ذكرى زيارة استشهاد الامام الكاظم عليه السلام والتي ادت إلى استشهاد عدد من المواطنين واصابة اخرين بهدف بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين تحقيقا لغايات ارهابية".

وأضاف أن "الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".