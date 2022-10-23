السوداني: أولويات عملنا تشكيل حكومة قادرة على معالجة الفقر والبطالة

أكد رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن أولويات عمله هو تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات وأهمها الاقتصادية.

وذكر مكتب السوداني في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، استقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلية فاريولا، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية أندرياس فيباري والوفد المرافق"، لافتا الى أن "اللقاء تناول تعزيز العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي بما يحقق طموحات ومصالح العراق ودول الاتحاد الاوربي".

وأكد السوداني خلال اللقاء، بحسب البيان، أن "أولويات عمله هو تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات واهمها الاقتصادية ومعالجة الفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد"، معربا عن "تطلع العراق الى تعزيز علاقاته مع دول العالم بما يحفظ ويحقق مصالح العراق وشعبه".

من جانبه أكد الوفد الأوروبي، "استمرار تقديم دعم الاتحاد لسيادة العراق ووحدة أراضيه، وأهمية تقوية الديمقراطية الناشئة في العراق"، مشيرا الى "دعم الاتحاد الاوربي للاستثمار في العراق والعمل على توسعيه".