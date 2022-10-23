اتهامات تطال الكاظمي ومستشاروه بتهريب الاموال خارج العراق

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاحد، عن قيام رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي وفريقه الاستشاري بتهريب الاموال الى خارج العراق.

وقال المصدر في تصريح ل /المعلومة/، ان "مستشاري رئيس حكومة تصريف الاعمال اليومية، قاموا بعمليات تهريب كبرى للاموال العراقية خلال الثلاث سنوات الماضية الى حسابتهم في الامارات وعدد من الدول الاوروبية".

واشار الى "تواصل ظواهر نهب الأموال العامة وآخرها سرقة مليارين ونصف المليار دولار من الأمانات المودعة لدى هيئة الضرائب الحكومية التابعة لوزارة المالية".

ولفت الى ان "حكومة الكاظمي هي الاسوء على الاطلاق حيث الفساد المالي والاداري والمليارات التي تهدر في الكمارك والضرائب والمالية وغيرها من القطاعات الحيوية في البلاد".

وفتحت السلطات القضائية تحقيقاً بشأن سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب بمصرف الرافدين الحكومي في بغداد.