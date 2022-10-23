السوداني يصدر بياناً بشأن مقابلات المرشحين للكابينة الوزارية

أكد مكتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، ان مقابلات المرشحين تكون عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين ويرأسها السوداني.

وقال المكتب في بيان "نؤكد استمرار السوداني في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة، وإجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة".

وأضاف البيان، ان "مقابلات المرشحين تكون عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، ويرأسها رئيس الوزراء المكلف".

وتابع، انه "سيتم الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقف المرشحين من الجوانب القانونية وتحديد موعد جلسة مجلس النواب الخاصة بنيل الثقة".