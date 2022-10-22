شرطة الانبار ترد على فيديو التحريض لقاتل مصطفى العذاري

اصدرت قيادة شرطة الانبار، اليوم السبت، بياناً شديد اللهجة رداً على الفيديو التحريضي لقاتل الشهيد مصطفى العذاري.

وجاء في بيان لها انه :"بناءً على ما تم نشره من قبل الإرهابي الهارب( رافع مشحن عباس الجميلي) يوم 2022/10/19 والصادر بحقه حكم اعدام غيابي كونه شارك في العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية في الكرمة والفلوجة وقتل الكثير من أبناء الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء ومن ضمن جرائمه قتل الشهيد الجندي ( مصطفى العذاري)، في منشوره مقطع صريحاً يحرض فيه أبناء عشيرة الجميلة على الفتنه والاقتتال مع أبناء العشائر الأخرى وضد القوات الأمنية ويحرض ضد أمن وسياسة الدولة".

واضافت "بعد منشور الهارب المذكور أعلاه ويوم 2022/10/21 اعلن ( ستار عباس محمد الجميلي) بياناً يطالب فيه اطلاق سراح موقوفين بقضايا تخص التجاوز على أراضي واموال الدولة وقضايا إرهابية، علماً انهم موقوفين وفق مذكرات قبض صادرة من القضاء العراقي".

واوضحت القيادة "على اثر ذلك تم الاتصال (بستار عباس محمد) لغرض مقابلة قائد الشرطة وبكل احترام لغرض التداول في موضوع المنشور والبيان وتوصيته لتوجيه أبناء عشيرته بعدم الانجرار خلف تصريحات الإرهابي المذكور أعلاه وعدم مخالفة القانون والحفاظ على السلم والأمن في المحافظة".

واشارت الى انه "تذمر وتبين انه مؤيد لتصريح ابن أخيه الإرهابي الهارب وفوجئنا بعد مغادرته بقيامه بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي ضد القوات الأمنية وقيادة الشرطة المتمثلة بقائد الشرطة وهذا يدل على نفسه غير النظيفة وتحريضه أبناء عشيرته بالفتنه والعمل ضد الأمن، والدليل على كلامنا ما تم نشره من قبل الإرهابي ( رافع مشحن عباس) بعد منشورات ( ستار عباس محمد) والذي يدعو فيه أبناء العشيرة للتجمع والمساندة وزعزعة الوضع الأمني".