شيخ عشيرة "جميلة" يمهل قائدة شرطة الانبار 48 ساعة لتقديم استقالته

أمهل شيخ عشيرة جميلة بمحافظة الانبار ستار عباس الجميلي، السبت، قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار مدة 4 أيام لتقديم استقالته.

وقال الجميلي في تصريح ل / المعلومة /، إن "قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار تجاوز علي دون احترام موقعي العشائري لأني طالبت بإطلاق سراح ابن عمي الذي اعتقل من قبل قوة امنية دون وجه حق".

واضاف، أن "شيوخ ووجهاء عشيرة الجميلة في الانبار أمهلوا قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار مدة 48 ساعة لتقديم استقالته وفي حال عدم امتثاله للمطلب العشائري فان الاحتمالات بالرد ستكون جاهزة وسنسلك الطرق القانونية لاستقالته".

وأشار الى أن "عشيرة الجميلة عقدت اجتماعا في مضيفها داخل قضاء الكرمة والزمت الجميع بعدم التهور والرد لحين بلورة موقف يحفظ للعشيرة هيبتها ويمنع التجاوز من قبل اسرة محمد الحلبوسي".

وأفاد محمد الجميلي احد شيوخ ووجهاء قبيلة الجميلة في الانبار، في وقت سابق من اليوم السبت، بنزول قوات أمنية في شوارع قضاء الكرمة واعتقال عدد من المواطنين على خلفية نشوب نزاع عشائري بين قبيلتي الحلابسة والجميلة.