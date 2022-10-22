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تحالف الانبار يطالب بـ "تدخل فوري" للتحقيق باعتداء نفذته شقيقة الحلبوسي


طالب تحالف الانبار الموحد، السبت، الحكومة المركزية بـ "التدخل الفوري" للتحقيق باعتداء نفذته شقيقة رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي تجاه احد الاطباء.

وذكر بيان للتحالف إن "تحالف الأنبار الموحد يستنكر بأشد العبارات استغلال السلطة لتكميم الأفواه كما ويشجب أي تصرف ذي جنبة سياسية يؤدي إلى تأزيم الوضع وتعميق التوترات وإثارة الفتنة في محافظة الأنبار". 

وطالب التحالف الحكومة المركزية بـ "تدخل فوريٍّ وعاجل لكشف ملابسات الأعتداء على أحد الأطباء الاختصاص في مستشفى الفلوجة العام، ومن ثم تنفيذ عمليات اعتقال تعسفية بحق شباب ووجهاء ورموز عشيرة الجميلة في مدينة الكرمة إلى جانب الاعتداءات التي طالت الممتلكات الخاصة". 

وناشد التحالف "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بالتدخل العاجل ومتابعة التطورات المقلقة في الكرمة والأنبار عموماً حفاظاً على السلم المجتمعي". 

ودعا عشائر الأنبار إلى "عدم الإنجرار وراء بعض الأطراف السياسية التي تستغل نفوذها في المحافظة"، مؤكدا أنّ "جميع عشائر الأنبار أخوة وأبناء عمومة محفوظين المقام ولا يمكن المساس بأي عشيرة أو رمز من رموز الأنبار".  

وفي وقت سابق، تعرض أحد الأطباء في الفلوجة، الى اعتداء من قبل حمايات شقيقة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مما اثار خلافات عشائرية بين عشيرة جميلة التي ينتمي الطبيب وعشيرة الحلابسة التي ينتمي اليها رئيس البرلمان.

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تحالف الانبار يطالب بـ "تدخل فوري" للتحقيق باعتداء نفذته شقيقة الحلبوسي
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