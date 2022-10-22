النائب مضر الكروي: السوداني يحاول تقديم كابينته بشكل كامل

اكد النائب مضر الكروي، السبت، أن تأجيل الجلسة النيابية للتصويت على الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني واردة جدا، مشيرا الى أن السوداني يحاول تقديم كابينته بشكل كامل.

وقال الكروي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه "حتى اللحظة لم تحسم قائمة المرشحين في الكابينة الوزارية لحكومة المكلف في ظل وجود وجهات نظر متباينة بين القوى السياسية والمباحثات مستمرة منذ الامس بوتيرة متصاعدة لحسمها".

واضاف، ان "تأجيل جلسة اليوم واردة جدا خاصة وان رئيس الوزراء المكلف يحاول ان يكون التصويت على الوزارات بشكل كامل من اجل المضي في تطبيق برنامجه الحكومي خاصة مع وجود ملفات معقدة وصعبة ومنها الاقتصادي".

واشار الكروي الى ان "تأجيل الجلسة الى الاثنين او الثلاثاء سيعطي مزيدا من الوقت للتحاور والنقاش لحسم كل الاسماء المطروحة ".