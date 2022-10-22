سياسي: جهات تحاول تأخير تشكيل الحكومة عبر بث الاشاعات

نفى السياسي المقرب من الاطار التنسيقي سعد المطلبي , السبت , الاحاديث عن بيع وشراء المقاعد الوزارية داخل قوى المكون الواحد مجرد أكاذيب ولاوجود لها، مبينا ان الغرض من إشاعة أكاذيب هو خلق أجواء من شأنها ارباك وتأخير تشكيل الحكومة.

وقال المطلبي في تصريح لـ / المعلومة/، إن "تأخير اتفاق القوى السياسية بتسمية مرشحيها للوزارات التي من حصتها الانتخابية سببه الخلاف على النقاط خاصة حذف نقاط كبيرة جدا من رؤساء الجمهورية والنواب والوزراء ".

وأضاف ان "الاحاديث عن بيع وشراء المقاعد الوزارية داخل قوى المكون الواحد مجرد أكاذيب ولاوجود لها"، لافتا إلى ان "الغرض من إشاعة مثل هكذا كلام معروف لأجل خلق أجواء من شانها ارباك وتأخير تشكيل الحكومة".