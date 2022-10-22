شقيقة الحلبوسي تشعل صراعا عشائريا في الأنبار وتزج بشيخ عشيرة بالسجن

اعلن الشيخ محمد الجميلي احد شيوخ ووجهاء الجميلة في محافظة الانبار ، السبت، عن اعتقال أحد شيوخ العشيرة بعد خلافات عشائرية مع عشيرة الحلابسة اشعلتها شقيقة رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي اثر الاعتداء الذي قامت به ضد احد الأطباء.

وقال الجميلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "قوة امنية اعتقلت ابن عم شيخ عشيرة الجميلة خليل الجميلي بحجة تجاوزه على اراضي الدولة، الا ان هذا الاجراء ليس قانوني وانما جاء على خلفية نشوب خلافات عشائرية بين عشيرتي الجميلة والحلابسة بعد قيام حماية شقيقة محمد الحلبوسي بالاعتداء على الطبيب ضياء الجميلي المنسوب الى دائرة مستشفى الفلوجة التعليمي وزجه في السجن دون وجود مذكرة اعتقال بحقة".

واضاف ان "الخلاف وصل الى ذروته بعد تسجيل صوتي لابن شيخ عشيرة الجميلة رافع الجميلي يتوعد فيها عشيرة الحلابسة بالرد على اهانة طبيب جميلي من قبل شقيقة الحلبوسي".

وأوضح الجميلي، ان "الوضع في قضاء الكرمة غير مستقر بعد دعوة شيخ عشيرة الجميلة عبد الستار الجميلي الى اجتماع كافة ابناء العشيرة من اجل اتخاذ موقف صارم ازاء تصرفات شقيقة الحلبوسي واهانتها لحد رجالات عشيرة الجميلة".

تجدر الإشارة الى ان قوة امنية اعتقلت في وقت طبيبا في مستشفى الفلوجة التعليمي بعد مشاجرة مع شقيقة الحلبوسي وقامت بايداعه في السجن.