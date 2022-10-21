الأخبار

مستشار الكاظمي كاظم السهلاني يصف مستشار الكاظمي ايضا هيثم الجبوري بالحوت


اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التربية: ملف تجهيز الكتب والمناهج معقد وسيستمر لسنين مقبلة
النائب المستقل باسم خشان : نترقب قرارا من المحكمة حول قانون الامن الغذائي ( تغريدة )
النائب المستقل مصطفى سند يكشف عن موعد مرافعة تحويل مبلغ كبير من الاموال لصالح الاقليم بدون سند قانوني
مشعان الجبوري يتجدث عن خلافات داخل البيت السني بسبب احدى الوزارات ( تغريدة )
مستشار الكاظمي كاظم السهلاني يصف مستشار الكاظمي ايضا هيثم الجبوري بالحوت
العزم: في حال عدم اخذ الاستحقاق النيابي سنعمل على اخذ رئاسة البرلمان
مصدر امني : اعتقال خلية ارهابية مدفوعة من السعودية ينحدر اعضائها من الهند وايران بعد قيام الاطلاعات الايرانية بالاخبار عنهم
مكتب السوداني: من غير المصرح لأية جهة أو شخص التحدث باسمنا
الحشد الشعبي يستولي على أسلحة واجهزة اتصال غربي الرمادي
السوداني يبحث مع رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار، سير الاستثمار في العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك