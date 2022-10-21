مصدر امني : اعتقال خلية ارهابية مدفوعة من السعودية ينحدر اعضائها من الهند وايران بعد قيام الاطلاعات الايرانية بالاخبار عنهم

افاد مصدر امني ان قوة من شرطة الحدود تمكنت من اعتقال خلية ارهابية ينحدر اعضائها من الهند وايران كانت بحوزتها اربع كيلوات من المواد المتفجرة كانت تنوي ادخالها من السعودية مرورا من بالكويت والعراق ومن ثم التنفيذ بالاراضي الايرانية بميناء خرمشهر

وعلى الصعيد نفسه قالت وزارة الاطلاعات الايرانية انها اخبرت الجانب العراقي بالمخطط الارهابي القادم من السعودية باتجاه ميناء ابو فلوس ثم التنفيذ بميناء خرمشهر .

حيث كان في حوزة الخلية الارهابية ٤ كيلو مادة TNT ورمانة يدوية و مبلغ ١٠٠٠٠ الاف دولار امريكي و ١٧٥٠٠٠ دينار كويتي و ١٢ الف ريال سعودي ، اسماء الخلية :

١)عبد الحسن دبيس علي تمير

يسكن أيران عبادان

٢) المتهم أحمد عبد أمام عبد الحسين شمالي

يسكن المحمره

تولد 1987

٣) المتهم عارف بدران عبد الوهاب

يسكن عبادان

تولد 1994

٤) أسم المتهم بانكت كومار شرما

يسكن الهند كشمير

1992

٥) المتهم مهدي فريد ناصر

تولد1987

يسكن أيران المحمره

٦) المتهم رياض عبد أمام عبد الحسين

1978

يسكن أيران المحمره

٧) المتهم جواد سويد محمد عباس

يسكن أيران هندي جان

تولد1973

٨) المتهم حسين عبد الرضا خزعل شريفي

يسكن أيران عبادان