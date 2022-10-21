الحشد الشعبي يستولي على أسلحة واجهزة اتصال غربي الرمادي

افاد مصدر امني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الانبار، الجمعة، الاستيلاء على اجهزة اتصال واسلحة متنوعة بعملية اقتحام مواقع سرية للعناصر عصابات داعش الاجرامية في مناطق غربي مدينة الرمادي.

وقال المصدر، ان " قوة امنية من الحشد الشعبي استولت بعملية اقتحام مواقع سرية للعناصر عصابات داعش الاجرامية في مناطق صحراء قضاء راوه غربي الانبار ، على اجهزة اتصال واسلحة متنوعة ومواد تدخل في صناعة المتفجرات ".

واضاف المصدر ان" القوة ستقوم بفتح شفرات اجهزة الاتصال المضبوطة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول تحركات عناصر التنظيم الاجرامي واماكن اختفاء عناصره ، مبينا ان" القوة استولت ايضا على مواد تدخل في صناعة المتفجرات فضلا على الاستيلاء على مواد غذائية معلبة ".

يشار الى ان قوة من الحشد الشعبي مسنودة بقوات من الجيش تقوم بين الحين والاخر بعمليات اقتحام مواقع ارتكاز عناصر داعش الإرهابي في صحراء الانبار الغربية ".