السوداني يبحث مع رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار، سير الاستثمار في العراق

بحث رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني مع رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار، سير الاستثمار في العراق، أهم المعوّقات.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن الأخير "استقبل رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية السيدة سهى النجار".

وأضاف، ان "السوداني اطلع على إيجاز يخص سير الاستثمار في العراق، واستعراض أهم المعوّقات التي تواجه عمله، والآليات المعتمدة لمواجهة حالة التلكؤ في بعض المشاريع الكبيرة".

وأشار البيان الى، ان "الاجتماع بحث القوانين والتعليمات النافذة بهذا المجال وسبل تطويرها، من أجل الارتقاء بواقع قطاع الاستثمار الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العراق".