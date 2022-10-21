السيادة يعقد اجتماعاً مهماً مع السوداني لحسم مرشحي 4 وزارات

أكد مصدر مطلع، الجمعة، ان تحالف السيادة سيعقد اجتماعا مهما مع السوداني لحسم مرشحي 4 وزارات.

وقال المصدر ان "ممثلي تحالف السيادة سيعقدون اجتماعا مهما مساء اليوم مع رئيس الوزراء المكلف في بغداد لحسم الاسماء المرشحة لـ 4 وزارات ".

واضاف، ان"السيادة سيقدم لائحة اسماء متعددة لكل وزارة وسيترك للسوداني الخيار في اختيار احداها او رفضها إذا لم تتفق مع شروطه خاصة فيما يتعلق بالكفاءة والخبرة والسيرة الذاتية لافتا الى ان جميع الاسماء المطروحة جديدة اي لم يتم استيزارها من قبل وفق المعلومات".

ويخوض رئيس الوزراء المكلف حراكاً متسارعاً من اجل الاسراع في حسم قائمة الاسماء التي سيقدمها للبرلمان في جلسة يوم غد للتصويت إذا لم يجري تأجيلها الى وقت لاحق".