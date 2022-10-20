النائب محمد الزيادي : سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحق الكاظمي على جميع الملفات التي تم تمريرها

اعتبر عضو لجنة الاقتصاد الاستثمار النيابية محمد الزيادي، اليوم الخميس، أن ملف إعطاء الف دونم للتاجر الاماراتي في محيط مطار بغداد هو من القرارات الخاطئة وغير المسؤولة من حكومة تصريف الاعمال الحالية.

وقال الزيادي في حديث لـ/ المعلومة /، إن "حكومة تصريف الاعمال الحالية اتخذت العديد من القرارات التي تعتبر خاطئة وغير مسؤولة"، مؤكدا أن "الأرض تم اعطائها بدون الإعلان عن مزايدة الاستثمار ولا يوجد منافسة في منح الأرض التي سيتم فيها بناء ملعب كولف".

وأضاف، أن رئيس حكومة تصريف الاعمال الحالية مصطفى الكاظمي سيتحمل جميع القرارات الخاطئة التي اتخذها في الفترة السابقة والمستمرة حاليا".

وتابع، أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحق الكاظمي على جميع الملفات التي تم تمريرها"، مؤكدا أن "النواب ينتظرون الان قرار منع سفر الكاظمي بعد تقديم التواقيع التي جمعت في القترة الماضية لحين عرض جميع الملفات على القضاء".

وكان المحلل السياسي مؤيد العلي قد تحدث في وقت سابق، انه تم تنفيذ عملية سرقة أخرى للبنى التحتية العراقية من خلال قيام هذه الحكومة وهيئة الاستثمار بمنح إجازة لشركة إماراتية تمثل واجهة لشركات صهيونية حيث حصلت هذه الشركة على ألف دونم من حكومة الكاظمي في مقتربات مطار بغداد لإنشاء ملعب كولف.