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الإطار التنسيقي يعلن مخرجات اجتماع بشأن تشكيل الحكومة


أصدر الإطار التنسيقي اليوم الخميس، بياناً عقب اجتماع لتفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

وقال الإطار في بيان، ، إنه “عقد اجتماعه الاعتيادي لبحث تشكيل الحكومة وتذليل العقبات امام رئيس مجلس الوزراء المكلف”.

وأضاف أنه “جرى خلال الاجتماع تفويض رئيس الوزراء المكلف باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الاطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم باعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات”.

وبحسب البيان، فقد “فوض الاطار التنسيقي السوداني بالاختيار بين المرشحين او اقتراح مرشحين جدد”.

من جهة اخرى تم “تفويض رئيس الوزراء المكلف بتدوير الوزارات بين المكونات او داخل المكون، واستثناء وزارات الداخلية والدفاع من المحاصصة وترشيح شخصيات مدنية او عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري”.

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