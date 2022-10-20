المندلاوي: ضرورة تخصيص درجات وظيفية في موازنة العام المقبل

اكد السياسي المستقل نسيم عبد الله، ان الكثير من ملفات الفساد ترتبط بحكومة الكاظمي حيث سيتم فتحها خلال الفترة المقبلة، لافتا الى ان هناك ملف فساد يرتبط بالزراعة حيث منحت حكومة الكاظمي استثناءات لاستيراد مواد غذائية رغم منعها من الاستيراد مايمثل فسادا يضاف الى فساد الحكومة.

وقال عبد الله لـ /المعلومة/، ان "السوداني لديه توجه لمحاسبة الفاسدين خلال فترة حكمه وقيادته للحكومة الجديدة، خصوصا ان الفترة الماضية وبدلا من ان تشهد محاسبة للفاسدين فأنها كانت بوابة لنهب وسرقة الأموال".

وأضاف ان "عدم الاستقرار السياسي قد دفع البوصلة باتجاه زيادة معدلات الفساد بدلا من الذهاب نحو المحاسبة والإصلاح في حكومة الكاظمي، حيث استغلت الصراع السياسي وانشغال الكتل بصراعاتها من اجل تمرير مشاريعها".

وبين ان "حكومة الكاظمي عليها الكثير من الملفات ومنها مايتعلق بالزراعة ومنح الاستثناءات بالاستيراد الخاص بالمواد الغذائية الممنوعة من الدخول الى العراق وغيرها من ملفات الفساد، وبالتالي فأن الأيام المقبلة ستكون هناك محاسبة حقيقية للفاسدين".