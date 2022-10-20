المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية يكشف عن الجهات التي تقف وراء سرقة 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب المودعة في مصرف الرافدين الحكومي.

كشف المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية عبد الرحيم الشمري، الأربعاء، عن الجهات التي تقف وراء سرقة 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب المودعة في مصرف الرافدين الحكومي.

وقال الشمري في حوار متلفز ان "الكثير من المسؤولين في الحكومة المنتهية ولايتها ومكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمصارف مسؤولون عن سرقة الأموال في العراق".

وأضاف، ان "وزير المالية وكالة احسان عبد الجبار هو المسؤول الأول عن ملف السرقة وبعده باقي الدوائر التابعة للوزارة".

وأشار الشمري الى انه" لغاية الان لم يتم اتخاذ إجراءات تتناسب مع حجم الأموال المسروقة من مصرف الرافدين".

وفتحت السلطات القضائية تحقيقاً بشأن سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب بمصرف الرافدين الحكومي في بغداد.