قيادات الإطار التنسيقي تعقد اجتماعا في منزل الفياض

أفاد مصدر سياسي، الخميس، بعقد اجتماع لقيادات الإطار التنسيقي في منزل فالح الفياض.

وقال المصدر ان"قيادات الإطار اجتمعت في منزل الفياض وناقشت تفاصيل التمثيل السياسي في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني".

وأضاف، أن"الاجتماع منح السوداني حرية اختيار المرشحين للكابينة الوزارية مع ضرورة الحفاظ على التوازن الانتخابي والمكوناتي".

ورجح السياسي المستقل محمود الحياني، اليوم الخميس، تأجل جلسة التصويت على الكابينة الوزارية إلى يوم الاثنين بسبب عدم أتفاق الكتل السياسية على الحقائب الوزارية.