مستشار بارزاني: الكرد حصلوا على 4 وزارات في حكومة السوداني

اعلن مسعود حيدر مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الخميس، عن حصول القوى الكردية على اربع وزارات بضمنها حقيبة الخارجية، مرجحا تمرير نصف حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في الجلسة البرلمانية المزمع عقدها السبت المقبل.

وقال حيدر في تصريح متلفز إن "التصويت على التشكيلة الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني حُدد في يوم السبت المقبل"، متوقعاً "التصويت على نصف التشكيلة الوزارية في حال لم تعالج الخلافات بين القوى السياسية الشيعية بشأن توزيع الحصص".

وأضاف أن "الكرد سيحصلون على أربع وزارات في الحكومة المقبلة وتتمثل بالخارجية، والإعمار، والبيئة، والعدل"، مؤكداً أن "حكومة السوداني لن تنجح في حل المشاكل العالقة ما لم تلتزم القوى السياسية باتفاقياتها".

وتابع حيدر، أنه "تتضمن هذه الاتفاقيات بناء دولة اتحادية وتشكيل مجلس الاتحاد وحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وتنفيذ المادة 140 من الدستور وتنمية المحافظات السنية وخروج القوات المسلحة من مراكز المدن".