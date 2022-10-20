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رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)


 

بعد قيام شركة كوكل بتغيير اسم مرقد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام الى كلمات مسيئة على موقع الخرائط الخاص بشركة البحث 

قام احد المواطنين العراقيين برفع دعوى قضائية ضد شركة كوكل بعد الاساءة لمرقد امير المؤمنين عليه السلام 

حيث قام المواطن حيدر وداي السلامي برفع دعوى قضائية ضد الشركة في محكمة النجف الاشرف شارحا فيها الاساءة البالغة للمرقد المقدس 

وكان وعبر اتباع اهل البيت في العراق والعالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس عن غضبهم بسبب عبارات مسيئة بحق الأمام علي بن إبي طالب (عليه السلام) داخل محرك البحث "Google".

وأظهر محرك البحث Google عبارة مسيئة توضع عند البحث عن مرقد الأمام علي بن إبي طالب (ع)، على موقع الخرائط الخاص بشركة البحث العالمية".

وتفاجىء العراقيون بتغيير وصف أسم العتبة العلوية المقدسة في محافظة النجف الاشرف على خرائط Google العامة مساء أمس الأربعاء، بعبارة مسيئة، وتم ظهور هذه العبارة على جميع التطبيقات التي تستخدم خرائط Google في تطبيقاتها في العراق والعالم.

وبجهود وغيرة اتباع اهل البيت في العراق والعالم تم اعادة التسمية وهي مرقد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام 

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