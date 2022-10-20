بمهلة لا تتعدى الشهرين.. 120 أُسرة مسيحية مهددة بالطرد من بغداد ورجال دين يناشدون

كشفت تقارير اعلامية، اليوم الخميس، عن صدور أوامر بإخلاء نحو (120) أُسرة مسيحية من احدى المجمعات السكنية في بغداد خلال الشهرين المقبلين، فيما يحاول رجال دين مسيح "إيقاف أو تأجيل" الاخلاء على أقل التقديرات.

وقالت وكالة الانباء الكاثوليكية الامريكية إن، "مئات المسيحيين مهددون بالترحيل من مجمع يأويهم في بغداد مع حلول فصل الشتاء، بمهلة لا تتعدى نهاية رأس السنة، فيما يسعى المسؤولون الكنسيون في العراق الى اقناع الحكومة بتأجيل الاخلاء، وايجاد مأوى ملائم لهؤلاء وغالبيتهم ممن شردوا سابقاً".

وأضاف تقرير الوكالة الكاثوليكية ان "المجمع الكائن في بغداد يحمل اسم السيدة العذراء مريم، وهو مشيد على املاك حكومية ويفترض ان يتم اخلاؤه في نهاية العام الحالي بأمر من السلطات الحكومية".

واوضح التقرير ان "المجمع استضاف على مر السنوات الماضية، 120 أُسرة، اي نحو 400 شخص، بينهم نازحون وأُسر فقيرة ، بعد أن دمرت مناطقهم خلال فترة سيطرة تنظيم (داعش) الارهابي على مناطقهم الاصلية".