مصفاة كربلاء النفطي تبدأ العمل بإنتاج 12 مليون لتر من الوقود يومياً

أعلنت إدارة مصفاة كربلاء النفطي، يوم الخميس، بدء فعاليات التشغيل التجريبي لإنتاج 70% من حاجة الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية، في ما وصفت لجنة النفط والغاز النيابية المشروع بأنه "ثروة كبيرة" للبلاد.

وقال مدير مصفى كربلاء، محمد فزاع اليوم بدأت فعاليات التشغيل التجريبي لمصفاة كربلاء، وهذا المشروع له أهمية كبيرة كونه سيعود بالنفع على المحافظات كافة، وتأمين حاجتها من المشتقات النفطية بالكمية والجودة العالية".

وأوضح أن "المصفاة مصممة لإنتاج بحدود 80% أي ما يعادل تسعة ملايين لتر من البنزين يومياً، بالإضافة إلى إنتاج بنزين الطائرات بحدود ثلاثة ملايين لتر في اليوم، فضلا عن منتجات أخرى"، مبينا أن المصفاة "تنتج أيضا كميات تصل إلى 70% من حاجة السوق من مشتقات الوقود المختلفة".

من جهته ذكر رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، يحيى العيثاوي أن "النفط الخام لا يعتبر مصدرا في المستقبل، وإنما المشتقات النفطية والمصافي هي التي تعتبر ثروة أكبر".