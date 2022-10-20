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النزاهة تعلن صدور أمر قبض وتفتيش بحق مديرين عامين في وزارة النقل


كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مسؤولين اثنين في وزارة النقل؛ لإضرارهما العمديِّ بمصالح الجهة التي يعملان فيها.

الدائرة أشارت في بيان في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، إلى أنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مدير الشركة العامَّة لخدمات الملاحة الجويَّة الأسبق والمدير العام الأسبق لدائرة العقود والتراخيص فيها؛ لإقدامها على ارتكاب مُخالفاتٍ في التعاقدات المُبرمة كافة مع شركة "سيركو" البريطانيَّة؛ لمراقبة الحركة الجويَّـة العراقيَّـة.

وأوضحت الدائرة أنَّ "أمر القبض والتفتيش، الذي صدر بحقِّ المُتَّهمين اللذين يشغلان حالياً منصبي المُدير العام للدائرة القانونيَّة في وزارة النقل، والمدير العام للدائرة الإداريَّة والماليَّة والقانونيَّة في المجمع العلميِّ العراقيِّ، جاء وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".

من الجدير بالذكر أنَّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت في الثاني والعشرين من آب الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المُتَّهمين المذكورين في القضيَّة نفسه.

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النزاهة تعلن صدور أمر قبض وتفتيش بحق مديرين عامين في وزارة النقل
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