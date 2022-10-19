حقيقة حدوث مشادة كلامية بين "طيف سامي" و "محسن المندلاوي"

نفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، مزاعم حدوث مشادة كلامية بين وكيل وزارة المالية طيف سامي، والنائب الاول لرئيس لمجلس النواب محسن المندلاوي.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تنفي كل ما تم نشره بشأن مناقشة مفترضة بين وكيل وزارة المالية والنائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي الذي رحب بوزير المالية السابق والكادر المتقدم في الوزارة ، خلال حضور جلسة استضافة في مجلس النواب الموقر اليوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩؛ لمناقشة موضوع الامانات الضريبية في الهيئة العامة للضرائب وبهذا الصدد تنفي الوزارة كل ما اشيع في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكدت الوزارة، ان "هذا الخبر لا اساس له من الصحة"، داعية الى اعتماد الاخبار والمعلومات من خلال المواقع الرسمية لها.