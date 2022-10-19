رشيد والسوداني على طاولة واحدة لبحث آليات تشكيل الحكومة

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء في قصر السلام ببغداد، رئيس الوزراء المُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان أن "السوداني جدد تهانيه وتبريكاته الى الرئيس بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً له النجاح والموفقية في أداء مهمته".

وعبّر رئيس الجمهورية وفق البيان، عن "شكره وتقديره الى السوداني، وجدد له التهاني بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مُتمنياُ له التوفيق في مهمته".

وأوضح البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلد، وأكد الجانبان أهمية توحيد الصف الوطني والعمل من اجل تشكيل حكومة جديدة تُجابه التحديات التي تواجه البلد وتعمل من اجل خدمة الشعب العراقي وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية".