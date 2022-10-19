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توضيح من التربية بشأن "چوادر" استيعاب الطلبة في الديوانية


أصدرت مديرية تربية الديوانية، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن مدرسة افتتحت عامها الدراسي على هيئة "جادر" (سرادق العزاء).

وقال مدير تربية الديوانية عقيل الجبوري في حديث صحفي إن "الصور المنتشرة تعود لاحد الصفوف في مدرسة بقضاء الحمزة الشرقي بمحافظة الديوانية كان فيها صيانة وهذا الامر حصل في اول يوم دراسي"، مؤكدا انه "لا يوجد هذا المنظر في المحافظة بالوقت الحالي".

وأضاف الجبوري، أن "الكوادر التربوية في مدرسة الشهداء وبجهود ذاتية قاموا بإصلاح خمسين رحلة دراسية لخدمة طلبتنا الاعزاء".

وابدى عدد من اهالي حي الشهداء في محافظة الديوانية ضمن قضاء الحمزة استغرابهم بأول ايام العام الدراسي الجديد عندما انتهجت مدرسة الشهداء طريقة غريبة لإضافة الصفوف واستيعاب الطلبة على غرار مجالس الفواتح.

 

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