عاجل : نجاة رئيس جماعة علماء العراق في البصرة الشيخ خالد الملا من محاولة اغتيال فاشلة
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نجاة رئيس جماعة علماء العراق في البصرة الشيخ خالد الملا من محاولة اغتيال فاشلة


افاد مصدر امني في محافظة البصرة ان رئيس جماعة علماء العراق في البصرة الشيخ خالد الملا قد نجا من محاولة اغتيال في المحافظة 

واوضح المصدر ان مجموعة ارهابية اجرامية اطلقت النار على مقر اقامته في فندق مناوي باشا بالبصرة حيث اخترقت عدة رصاصات الغرفة التي كان فيها ولله الحمد نجا باعجوبة 

واضاف المصدر ان اضرارا مادية لحقت المكان جراء هذه العملية الجبانة القذرة 

وحصلت وكالة انباء براثا على فيديو يوضح عملية الاغتيال الجبانة 

 

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نجاة رئيس جماعة علماء العراق في البصرة الشيخ خالد الملا من محاولة اغتيال فاشلة
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