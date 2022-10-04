الحشد الشعبي يصد تعرض ارهابي من قبل عصابات ارهابية مسلحة هاجمت مقر القصور الرئاسية بالبصرة

افادت الانباء الواردة من محافظة البصرة ان ابطال الحشد الشعبي صدوا هجوما اجراميا ارهابيا من قبل عصابات مسلحة حاولت الهجوم على مقر القصور الرئاسية

واوضحت الانباء ان اشتباكات عنيفة اندلعت بين ابناء الحشد الشعبي وعصابات ارهابية حاولت اقتحام مقر القصور الرئاسية وتابعت ان عدد من صواريخ الكاتيوشا اطلقتها هذه العصابات الاجرامية قد سقطت على القصور الرئاسية من دون وقوع اصابات في صفوف ابناء الحشد الشعبي الابطال

وننوه للقراء الكرام ان الوكالة قد نشرت على صفحته في التليكرام جانبا من الاشتباكات العنيفة التي حصلت وتوضح مدى بسالة ابناء الحشد الشعبي بالدفاع ان المقرات الحكومية ولقنت العصابات الاجرامية درسا لن تنساه