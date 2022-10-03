مخربون يرتدون الاقنعة يحاولون احراق مبنى محافظة ذي قار

افاد مصدر امني ان مخربين يرتدون الاقنعة قاموا برمي القناني الحارقة المولوتوف على مبنى محافظة ذي قار تمهيدا لاقتحامها فيما قام اخرون برمي الحجارة على القوات الامنية مما ادى الى سقوط عدد من الجرحى

واوضح المصدر ان مئة مقنع يحملون قنابل المولوتوف واسلحة خفيفة اشتبكوا مع القوات الامنية مما ادى الى إصابة 13 عنصرًا أمنيًا من اجل السيطرة على مبنى المحافظة واحراقه مشيرا الى ان نيران اندلعت في الساحة الخارجية لمبنى ديوان المحافظة"،