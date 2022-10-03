الأخبار

مخربون يرتدون الاقنعة يحاولون احراق مبنى محافظة ذي قار


افاد مصدر امني ان مخربين يرتدون الاقنعة قاموا برمي القناني الحارقة المولوتوف على مبنى محافظة ذي قار تمهيدا لاقتحامها فيما قام اخرون برمي الحجارة على القوات الامنية مما ادى الى سقوط عدد من الجرحى 

واوضح المصدر ان مئة مقنع يحملون قنابل المولوتوف واسلحة خفيفة اشتبكوا مع القوات الامنية مما ادى الى إصابة 13 عنصرًا أمنيًا من اجل السيطرة على مبنى المحافظة واحراقه مشيرا الى  ان نيران اندلعت في الساحة الخارجية لمبنى ديوان المحافظة"،

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مخربون يرتدون الاقنعة يحاولون احراق مبنى محافظة ذي قار
الديمقراطي الكردستاني يحدد موعد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية
محلل سياسي : التنسيقي سيضع سقفا زمنيا لتوافق الحزبين الكرديين
سوريا تسلم العراق 50 سجينا بينهم مطلوبين عبر منفذ ربيعة في نينوى
الدفاع النيابية تعتزم إلغاء عقود "التمويل الذاتي" بشأن طعام الجيش العراقي
الفريجي يعلن تأمين احدى مناطق كركوك ويدعو اهلها الى العودة
الحشد الشعبي يدمر مواقع ارتكاز لـ"داعش" الارهابي في صحراء الأنبار
النائب علي تركي : الحكومة الحالية فاقمت مشاكل الشعب
كوجر: بإمكان الشيعة والسنة لوحدهم تمرير احد مرشحي رئاسة الجمهورية
الغاء الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية باستثناء محافظتين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.4
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك