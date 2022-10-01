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مخربون يحرقون مدرسة ابتدائية بالقرب من مدخل الادارة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة


افاد مراسل وكالة انباء براثا في محافظة كربلاء المقدسة ان مخربين من متظاهري تشرين اقدموا على حرق مدرسة ابتدائية بالقرب من بوابة الادارة المحلية في المحافظة 

واوضح مراسلنا ان المخربين من متظاهري تشرين احرقوا مدرسة ام سلمة الابتدائية بالكامل وجعلوها حطاما ولم يبقى من المدرسة سوى البناية التي علاها الدخان الاسود 

واضاف المراسل انه على الرغم من قرب المدرسة من الادارة المحلية لمحافظة كربلاء المقدسة الا ان القوات الامنية لم تحرك ساكن في اطفاء الحريق وكان هم هذه القوات هو حماية مبنى الادارة المحلية حيث قام المخربين من متظاهري تشرين بتطويق البناية من كل الجوانب مؤكدا ان هؤلاء المخربين ليسوا من محافظة كربلاء وانما قدموا من المحافظات القريبة ليقوموا باعمال الفوضى والحرق والتدمير 

من جانب اخر قال مصدر امني ان اكثر من 30 مخربا دخلوا المحافظة من اجل القيام الحرق والاعتداء على المرافق العامة والخاصة مؤكدا اعتقال عدد منهم تبين انهم كانوا قادمين من بغداد ومحافظات قريبة اخرى 

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مخربون يحرقون مدرسة ابتدائية بالقرب من مدخل الادارة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة
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