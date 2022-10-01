مصادر مطلعة تكشف عن سبب انهيار مبنى ساحة الواثق

افادت مصادر مطلعة اليوم السبت عن السبب الرئيسي لانهيار مبنى ساحة الواثق في بغداد

واوضح المصادر ان السبب الرئيسي لانهيار مبنى ساحة الواثق هو ازالة أعمدة أساسية في الطابق الأرضي للبناية و لغرض توسعة الفضاء

واضافت ان ازالة الأعمدة تمت من دون استشارات هندسية فنية و حيث أن الهيكل الانشائي كان مرتبطا بالأعمدة تسبب ازالتها بانهيار كامل الهيكل

وقالت المصادر ان هناك محاولات لتحريف سير التحقيق و عدم كشف الأسباب الحقيقية من خلال الضغط على المباني المجاورة و المقابلة للمبنى لعدم اظهار المشاهد الموثقة بكاميرات المراقبة

وعلى الصعيد نفسه ناشد اهالي الضحايا الحكومة بضرورة توثيق تفاصيل الحدث قبل اخفائها او تحريفها