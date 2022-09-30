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مصدر مطلع : الكاظمي نقل مكتبه الخاص الى مطار بغداد الدولي


افاد مصدر مطلع ان رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي نقل مكتبه الخاص من المنطقة الخضراء الى مطار بغداد الدولي 

واوضح المصدر ان الكاظمي نقل مكتبه مع مستشاريه الى المطار وبدا يزاول اعماله من هناك بعد رجوعه من امريكا حيث شارك مع وفد جلسة الجمعية العامة للامم المتحدة 

ولم يذكر المصدر سبب هذا الاجراء الغريب من قبل الكاظمي هل هو خوفا من الاعتقال ام من الاغتيال او الهروب بعد تشكيل الحكومة الجديدة  !!!

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