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النائب باسم خشان متسائلا في تغريدة له ما الفرق بين حكومة يشكلها الصدر وحكومة يشكلها الاطار فكلتاهما ستكون محاصصة
علي محسن راضي
50
2022-09-10
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