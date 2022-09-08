مصدر مطلع يكشف عن معلومات خطيرة حول الخلية البعثية التي القي القبض عليها اليوم

كشف مصدر مطلع عن معلومات خطيرة حول الخلية البعثية الاجرامية التي القبض عليها اليوم

واوضح المصدر ان هذه الخلية الاجرامية كان لها اتصال بقيادات كبيرة تابعة الى جهة حزبية لها اتباع كثر وتم الاتفاق معها على القيام بانقلاب كبير في العراق وافتعال ازمة خطيرة في قادم الايام ولكن بسواعد ابطال الحشد الشعبي تم القاء القبض عليها

مشيرا الى ان الذين اعتقلوا هم أعضاء قيادات قطرية وقيادات فروع وشعب"في محافظات ( كربلاء المقدسة، بابل، المثني، الديوانية)

مؤكدا ان الايام القادمة ستكشف عن اسم الجهة الحزبية التي تعاونت مع هؤلاء البعثيين المجرمين وسيشكل الامر صدمة كبيرة لمعظم العراقيين