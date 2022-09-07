الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
النائب علي الجمالي في تغريدة له يكشف عن الجهة التي تقوم بنشر التسريبات الصوتية لقياديي التيار الصدري وغيرهم
علي محسن راضي
105
2022-09-07
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب المستقل مصطفى سند يتهم الكاظمي بتحويل مبلغ كبير من اموال الامن الغذائي لمكتبه دون سند قانوني
النائب علي الجمالي في تغريدة له يكشف عن الجهة التي تقوم بنشر التسريبات الصوتية لقياديي التيار الصدري وغيرهم
الدفاع المدني تنقذ 42 نزيلاً بسبب حريق بفندق في كربلاء
محافظة النجف تعطل الدوام الرسمي لمدة أسبوع
النزاهة تضبط 14 معاملة قرض مزورة في مصرف حكومي - عاجل
إصابة وزير الصناعة بحادث سير شمالي صلاح الدين
سياسي: الاطار مُصرّ على انهاء مهام حكومة الكاظمي
معاناة واهمال.. نائب عنها: الخلافات السياسية تلقي بظلالها على صلاح الدين
القيادي في الاطار فاضل موات : التيار الصدري لا يريد حل الازمة لانه يريد ابقاء الكاظمي
قيادي مسيحي يهاجم "حوار الكاظمي": همش الأقليات والأحزاب العريقة
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
قوة امنية تعتقل القيادي في سرايا السلام المدعو كفاح الكريطي بتهمة قتل احد متظاهري تشرين في الديوانية
607
قيادي بالفتح: شروط الحلبوسي جاء بصيغة أمر وهي تجاوز على الشيعة
477
خبير يوضح الأطر القانونية بشأن الطعن باستقالة الكتلة الصدرية
457
سحب يد مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية
439
القوات الامنية تحاصر٦٠ داعشيا مختبئين في الصحراء الغربية بالانبار
384
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1449.28
الجنيه المصري
76.05
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2083.33
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.97
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
401.61
ريال سعودي
389.11
ليرة سورية
0.58
دولار امريكي
1470.59
ريال يمني
5.85
التعليقات
هدايت جعفر صادق
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع
:
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم
: اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع
:
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد
: الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع
:
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad
: وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع
:
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي
: السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع
:
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي
: الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع
:
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي
: السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع
:
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق
: اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع
:
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون
: السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع
:
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
معقولة
: استغرب ان تنسب السطور لسفير! كنت لاؤيد رأيكم لو انه سلم نفسه للقانون لانه مسؤول عن قدح ...
الموضوع
:
مَنْ وراء خطاب السيد الصدر وموقفهِ الداعي لانصاره بالانسحاب؟!
فيسبوك