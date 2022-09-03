لحقدهم الدفين على ابرارنا الشهداء .... حرق هيئة الحشد الشعبي الخاصة بالجرحى والشهداء في ميسان

مرة اخرى تعود يد الاجرام من ابناء البعثيين اللئام وابناء السفارات العفنة لتتطاول على الحشد الشعبي البطل وهذه المرة تطاولوا على ابراره من الشهداء والجرحى

حيث قام هؤلاء العتاة بحرق هيئة الحشد الشعبي الخاصة بالجرحى والشهداء في محافظة ميسان وقال مصدر امني ان البناية التي فيها الهيئة قد احرقت بالكامل واحرقت كافة الاضابير الخاصة بشهداء وجرحى الحشد الشعبي معتقدين انهم سيمحون ذكر هؤلاء الابطال الابرار الذين رووا بدمائهم ارض العراق العزيزة

واضاف المصدر ان فرق الدفاع المدني هرعت لاطفاء الحريق فيما تم فتح تحقيق حول الحادث